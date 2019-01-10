Российский спутник сгорел в атмосфере

Российский космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

По данным NORAD, спутник прекратил свое орбитальное существование 5 января. Его несгоревшие обломки упали в южной части Тихого океана.

"Космос-2430" был выведен на орбиту в 2007 году с космодрома Плесецк. Он отслеживал запуски американских межконтинентальных баллистических ракет. В 2012-2014 годах спутник выработал свой ресурс, и связь с ним была потеряна.

Как сообщает ТАСС, сейчас Россия формирует новый космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении. Первый спутник "Тундра" вышел на орбиту в 2015 году.