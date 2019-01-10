"Канонир" Рэмзи договорился с "Ювентусом" о трансфере

Полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Уэльса Аарон Рэмзи станет игроком туринского "Ювентуса". Игрок уже согласовал с представителями "Старой синьоры" контракт сроком на пять лет. Валлиец переедет в Турин на правах свободного агента по окончании текущего сезона.

Общая сумма контракта составит порядка 40 миллионов евро, что сделает Рэмзи вторым высокооплачиваемым после Криштиану Роналду игроком "Юве", сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на The Guardian. Ранее валлиец отказался продлевать соглашение с лондонским клубом, срок которого истекает летом 2019 года.

Напомним, что Рэмзи является игроком "Арсенал" с 2008 года. За время выступлений в составе "канониров" он провел 252 матча, став автором 38 забитых голов.