МЧС проверяет информацию об обрушении дома на западе Москвы

Сотрудники МЧС проверяют вызов об обрушении дома на западе Москвы.

В четверг утром поступила заявка об обрушении в доме 12 по улице Петра Алексеева. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС, спасатели проводят разведку на месте. Пока информация не подтверждается. Спасатели проверяют соседние дома.