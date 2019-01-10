Гол Уайта в овертайме принес "Оттаве" победу в Анахайме

Матчем в американском Анахайме между местными "Дакс" и гостями из "Оттавы Сенаторз" завершился очередной тур в Национальной хоккейной лиге. Хозяева вели 1:0 до середины третьего периода, но упустили победу и проиграли в дополнительное время – 1:2.

Сильверберг вывел "уток" вперед на 8-й минуте первого периода. Однако в дальнейшем худший клуб Восточной конференции упорно не сдавался и сумел отыграться в третьей 20-минутке усилиями Райана. А в овертайме а 61-й минуте Уайт забил победный гол.