Кудерметова вышла в финал квалификации Australian Open, обыграв Заю

В австралийском Мельбурне продолжается квалификация Открытого чемпионата Австралии по теннису. Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в финал отборочного раунда. В матче второго круга она обыграла немку Анну Заю.

Кудерметова одержала верх по итогам двух сетов – 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В решающем матче за выход в основную сетку Australian Open имеющая седьмой номер посева россиянка сыграет с чешкой Терезой Мартинцовой. Игра состоится 12 января.

В отличие от Кудерметовой не смогли пробиться в финал квалификации две другие представительницы России – Софья Жук и Людмила Самсонова. Первая проиграла американке Кристине Макхэйл (3:6, 3:6), вторая – чешке Кролине Муховой (4:6, 0:6).