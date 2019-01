Авторитетные инсайдеры прочат Лиге чемпионов коренные изменения

Начало нового календарного года принесло новую порцию слухов о грядущих изменениях в структуре футбольных клубных евротурниров. Главные из них касаются Лиги чемпионов: ей прочат структурный и календарный переворот. Хотя глава УЕФА Александер Чеферин все отрицает.

"Из очень достоверных источников я узнал, что матчи Лиги чемпионов передвинут на выходные, — сообщил в соцсети Twitter глава Dugout Эллиот Ричардсон. – Матчи домашних чемпионатов в эти сроки передвинут на середину недели. Разное время начала матчей означает, что они будут охватывать аудиторию в Азии и Америке".

There is a lot happening in the football world right now. I hear from very good sources that CL will be moving to weekends. Domestic games on those weeks will move to mid-week. Means split kick off times and brings in Asia and Americas audiences. Changes domestic rights packages.