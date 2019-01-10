Авторитетные инсайдеры прочат Лиге чемпионов коренные изменения

Начало нового календарного года принесло новую порцию слухов о грядущих изменениях в структуре футбольных клубных евротурниров. Главные из них касаются Лиги чемпионов: ей прочат структурный и календарный переворот. Хотя глава УЕФА Александер Чеферин все отрицает.

"Из очень достоверных источников я узнал, что матчи Лиги чемпионов передвинут на выходные, — сообщил в соцсети Twitter глава Dugout Эллиот Ричардсон. – Матчи домашних чемпионатов в эти сроки передвинут на середину недели. Разное время начала матчей означает, что они будут охватывать аудиторию в Азии и Америке".

There is a lot happening in the football world right now. I hear from very good sources that CL will be moving to weekends. Domestic games on those weeks will move to mid-week. Means split kick off times and brings in Asia and Americas audiences. Changes domestic rights packages. — Elliot Richardson (@ElliotR1971) 9 января 2019 г.

По словам Ричардсона, который является первым лицом платформы, которая принадлежит девяти топ-клубам Европы и сотрудничает еще более чем с 80 командами в разных странах Старого света, возможные изменения коснутся и реализации телевизионных прав во внутренних чемпионатах большинства стран Европы.

Надо сказать, что Ричардсон не первый, кто утвердительно высказывается на эту тему: буквально три недели назад немецкая Bild сообщила, что президент "Ювентуса" и Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли предлагает изменить формат Лиги чемпионов.

По информации немецких "акул пера", Аньелли хочет, чтобы в турнире вместо 8 групп по 4 команды было 4 группы по 8 команд, которые в этом случае проводили бы по 14 матчей в группе вместо шести и могли заработать гораздо больше денег.

Об этом же писал Der Spiegel, однако УЕФА категорически опроверг эту информацию. Президент континентальной конфедерации Александер Чеферин еще в летом позапрошлого года говорил, что перенос матчей Лиги чемпионов на выходные невозможен. Более того, с 2021 года в календаре УЕФА появится третий клубный турнир, так что говорить о календарных изменениях и впрямь вряд ли возможно.