В Красноярске нашли переносчика холеры в турецких фруктах

В Красноярске в турецких фруктах нашли муху-горбатку, которая является переносчиком холеры.

Как сообщили "Интерфаксу" в Управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю, вредитель был обнаружен в апельсинах, мандаринах, грейпфрутах, грушах, лимонах, огурцах, яблоках, а также в торфе. Они попали в регион из Турции и Германии.

Муха-горбатка может поражать фрукты и овощи, муку, сою, сыр, вяленую рыбу. Она представляет серьезную угрозу не только фитосанитарной и продовольственной безопасности страны, но и опасна для человека и животных, так как переносит холеру.

Ведомство открыло горячую линию для оперативного выявления паразита.