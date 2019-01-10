Головин уйдет из "Монако" в случае вылета клуба в низший дивизион

Полузащитник французского "Монако" и сборной России Александр Головин может покинуть клуб в случае, если клуб по итогам текущего сезона покинет высшую лигу чемпионата Франции. После 18 туров Лиги 1 монегаски имеют 13 очков и занимают предпоследнюю, 19 строчку в таблице.

"Головин, конечно же, покинет "Монако", если команда вылетит в Лигу 2, — цитирует агента игрока Шандора Варгу "Спорт день за днем". – Клуб имеет определенные проблемы, но они пройдут. Пока же не вижу необходимости в переходе в другую команду. Главному тренеру клуба Тьери Анри нравится игра Головина, и он считает его хорошим игроком. Монако – одно из лучших мест в мире для жизни, да и клуб неплохой".

Напомним, что Головин стал игроком "Монако" летом 2018 года, куда перебрался из московского ЦСКА. За монегасков российский полузащитник провел 10 игр, став автором одной голевой передачи. Голов за "Монако" Головин не забивал.