ФСБ перекрыла крупный героиновый канал из Средней Азии в Россию

Сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) обезврежена международная группа наркодиллеров, передает "Интерфакс".

Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, сотрудники ФСБ задержали в Москве с поличным активных членов группировки, из незаконного оборота изъято не менее 43 кг героина.

В ведомстве пояснили, что проведена многоэтапная операция по пресечению противоправной деятельности этнической ОПГ и ликвидации канала контрабандных поставок в Россию особо крупных партий героина из стран Центральной Азии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере" УК РФ, задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.