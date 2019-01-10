Дом в Петербурге затопило фекалиями после спуска в канализацию матраса

В Санкт-Петербурге неизвестные спустили полутораметровый матрас в канализацию.

Инцидент произошел 4 января. Жильцы дома на Загребском бульваре сообщили, что их подвал залило фекалиями. Прибывшая на место аварийная бригада обнаружила, что причиной подтопления стал засор в канализационной трубе – в ней застрял матрас от подростковой кровати. Причем диаметр самой трубы всего 300 миллиметров. Сотрудники водоканала устранили коммунальную аварию.

В ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"​​​ подчеркнули, что канализация — это не мусоропровод, и призвали выбрасывать крупногабаритный мусор в специальные контейнеры.