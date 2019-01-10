На улице Петра Алексеева обрушился не дом, а человек

Информация об обрушении в доме номер 12 по улице Петра Алексеева в Москве не подтвердилась. Известно, что на строительной площадке по тому же адресу человек получил травмы, передает ТАСС.

Как сообщили в четверг в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ, в 07:44 поступило сообщение о падении человека с высоты. Пострадавшего передали медикам для осмотра.