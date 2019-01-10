Фернандо Алонсо может принять участие в ралли "Дакар-2020"

Один из самых известных в мире автоспорта гонщиков, двукратный чемпион "Формулы-1" Фернандо Алонсо может попробовать свои силы в знаменитом ралли-рейде "Дакар". Испанец известен тем, что пробует свои силы в самых разных видах автоспорта.

После многолетней карьеры в "Ф-1", где Алонсо добился в 2005-2006 годах чемпионства, он заканчивал нынешний сезон в команде McLaren, не снискав больших успехов. При этом испанец активно ищет новые пути в своем любимом спорте и даже стал в 2018 году победителем знаменитого суточного марафона "24 часа Ле-Мана" в составе команды Toyota. Также гонщик в 2017 году выступал в американской серии Indycar.

И вот пилот из Катара Нассер Аль-Аттия, который также является одним из гонщиков Toyota, сообщил, что Алонсо намерен провести вместе с ним тесты внедорожников после ралли Катара, которое будет проходить с 17 по 22 апреля.

Сейчас Аль-Аттия выступает за команду японской марки в ралли-рейде "Дакар-2019", в то время как испанский пилот принимал участие в серии WEC за одноименную команду: "Я знаю Фернандо давно, у нас хорошие отношения, и я знаю, что он хочет попробовать машину. Он приедет в Катар, и после ралли Катара мы проведем тесты".

"Алонсо – отличный гонщик, он сделал большую карьеру в "Формуле-1", и я думаю, что он должен попробовать себя в ралли. Это было бы очень хорошо для автоспорта", – цитирует Аль-Аттия испанская газета Marca, которая не исключила участия Алонсо в ралли-рейде "Дакар-2020".