Australian Open. Калинская, Вихлянцева и Хромачева вышли в финал квалификации

Российские теннисистки Анна Калинская, Наталья Вихлянцева и Ирина Хромачева стали финалистками квалификационного этапа Открытого чемпионата Австралии. Всего в финале Россия представлена четырьмя теннисистками. Ранее туда пробилась Вероника Кудерметова.

Калинская в борьбе за путевку в финал отборочного раунда обыграла свою соотечественницу Виталию Дьяченко (6:2, 6:2). Соперницы провели на корте 1 час 6 минут. В решающем матче Калинская сыграет с немкой Антонией Лоттнер.

В схожем стиле выиграла и Хромачева, которая за 59 минут разобралась с австралийской соперницей Оливией Роговской – 6:3, 6:2. В финальном поединке россиянка встретится с еще одной австралийкой Астрой Шармой, которая обыграла россиянку – Варвару Флинк (6:7, 6:2, 6:4)

Быстрее всех решила вопрос по выходу в финал Наталья Вихлянцева. В матче второго круга она одолела голландку Бибиан Схофс. Матч продолжительностью 53 минуты завершился победой россиянки – 6:0, 6:3. За путевку в основной раунд Australian Open она поспорит с черногоркой Данкой Ковинич.