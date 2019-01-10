10 января 201911:25
В столичном Тушине после провала грунта затопило тоннель
В московском районе Тушино затопило тоннель под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе, движение транспорта по нему перекрыто, на месте работают аварийные бригады.
Так Тушинский тоннель выглядит сейчас. На месте все городские службы. Также там находятся Глава ГИБДД Москвы В.Коваленко и руководитель ЦОДД В.Юрьев. pic.twitter.com/Dgqf2DK9II— ЦОДД (@gucodd) January 10, 2019
Причиной ЧП стал подмыв грунта на склоне в шлюзе номер 8, площадь провала составила около 50 квадратных метров, рассказал ТАСС осведомленный источник в экстренных службах.
Очевидцы происшествия выложили видео с происшествия на страничке проекта "Мобильный репортер" в соцсетях.
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