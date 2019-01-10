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10 января 201911:25

В столичном Тушине после провала грунта затопило тоннель

В московском районе Тушино затопило тоннель под каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе, движение транспорта по нему перекрыто, на месте работают аварийные бригады.

Причиной ЧП стал подмыв грунта на склоне в шлюзе номер 8, площадь провала составила около 50 квадратных метров, рассказал ТАСС осведомленный источник в экстренных службах.

Очевидцы происшествия выложили видео с происшествия на страничке проекта "Мобильный репортер" в соцсетях.

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