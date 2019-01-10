Посетитель питерского кафе быстро уложил троих приятелей за нелестный отзыв о сумке

Участник Второй чеченской войны за полминуты опроверг неуместно высказанную тремя молодыми петербуржцами версию об излишней женственности сумки, которая висела у него на плече. Диспут прошел в формате стычки, по итогам которой выдвинувшие "сумочный тезис" теоретики были вынуждены признать свою неправоту и отправиться залечивать раны. Конфликт попал в объектив камеры наблюдения.

Инцидент, как утверждает автор, произошел вечером 7 января в кафе на Гончарной улице. Стоявший у прилавка мужчина краем уха уловил обсуждение своей персоны, которое вели меж собой находившиеся позади четверо молодых людей. Речь, в частности, шла о сумке на его плече, по декору которой приятели успели сделать вывод о сексуальной ориентации мужчины.

Последний решил внести ясность, но слов понапрасну тратить не стал, а сразу перешел к силовым упражнениям. В мгновенье ока три товарища оказались на полу, четвертый молодой человек благоразумно покинул помещение. Поднявшись, они попытались было дать отпор противнику, но тот пустил в ход стул.

В конечном счете стычка закончилась примирением сторон, а участник боевых действий в Моздоке даже успел принести извинения сотрудникам кафе и объяснить причину конфликта.