Лобовое столкновение легковушки и троллейбуса попало на видео

В Волгограде автомобиль марки ВАЗ врезался в троллейбус. По словам очевидцев, легковушка незадолго до столкновения потеряла управление и вылетела на встречную полосу на большой скорости.

Инцидент произошел 8 января на пешеходном переходе через Рабоче-Крестьянскую улицу. От удара машина потеряла свою первоначальную форму, и смялось все ее подкапотное пространство. 27-летний водитель автомобиля, а также 29-летний его пассажир попали в больницу. О тяжести полученных ими ранений не сообщается.

Никто из находящихся в троллейбусе людей не пострадал. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают точную причину аварии.