Никола Влашич: жаль, что у ЦСКА нет денег на мой контракт

Хорватский хавбек английского "Эвертона" Никола Влашич, который играет за московский ЦСКА на правах аренды, сказал журналистам у себя на родине, что хотел бы остаться в российском клубе, однако понимает, что эта перспектива не слишком реалистична.

"Конечно, мне очень обидно было узнать, что ЦСКА испытывает финансовые сложности и вряд ли потянет стоимость моего трансфера, — цитирует Влашича издание Slobodna Dalmacija. – Однако для меня это не новость, мне уже говорили о финансовом положении клуба". Ранее гендиректор ЦСКА Роман Бабаев отмечал, что контракт хорвата выкупить будет сложно.

"Могу сказать, что ЦСКА – отличный клуб с поистине семейной атмосферой. У нас молодая и сильная команда, которая в следующем сезоне наверняка была бы готова к еще одному шагу вперед. К сожалению, проблема в том, что чем лучше я играю, тем сложнее меня купить, потому что моя стоимость растет", — сказал хорват.

"Когда я только приехал в Москву, то сразу почувствовал, что они хотят, чтобы я поверил в себя. Это очень важно, поэтому при выборе клуба такие вещи для меня всегда будут на первом месте. Я хочу играть там, где меня ценят. Не хочу отбывать номер", – подчеркнул полузащитник.

Влашич напомнил поклонникам у себя на родине, что ЦСКА совсем недавно построил новый стадион и у клуба много долгов: "Поэтому они не могут думать о крупных трансферах, тем более о сумме в 12 млн евро. Кроме того, экономическая ситуация в России не самая лучшая".