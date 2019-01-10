Мария Шарапова стартует на Australian Open матчем против квалифая

В понедельник, 14 января на кортах Мельбурна стартует первый в сезоне турнир "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии по теннису. Организаторы турнира провели жеребьевку, по итогам которой спортсмены узнали своих соперников.

Россиянка Мария Шарапова в поединке первого круга встретится с одной из победительниц квалификационного раунда. Первая ракетка России Дарья Касаткина, имеющая в Австралии 10 номер посева, свой стартовый матч проведет против швейцарки Тимеи Бачински.

Помимо них в основной сетке Australian Open узнали своих соперников еще 6 россиянок. Евгения Родина сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой, Анна Блинкова – с еще одной представительницей Чехии Кристиной Плишковой, Анастасия Павлюченкова – с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико, Анастасия Потапова сыграет с француженкой Полин Пармантье, Екатерина Александрова – с украинкой Лесей Цуренко, а Маргарита Гаспарян – с еще одним из квалифаев.

Из теннисисток первой десятки мирового рейтинга отметим лидера из Румынии Симону Халеп, которая встретится с эстонкой Кайей Канепи, немка Ангелика Кербер сыграет с Полоной Херцог и Словении, датчанка Карлина Возняцки – с бельгийкой Элисон ван Эйтванк, японка Наоми Осака – с полячкой Магдой Линетт. 16-й номер посева американка Серена Уильямс матч первого круга проведет против Татьяны Марии из Германии.