Детей-безбилетников могут запретить высаживать из общественного транспорта

В Министерстве транспорта обсуждается возможность полного запрета высаживать детей-безбилетников из транспорта.

Министр транспорта Евгений Дитрих в ответном письме на соответствующий запрос депутата Госдумы Антона Горелкина сообщил, что такой законопроект доработан после замечаний Государственно-правового управления президента России и недавно внесен в правительство.

В депутатском запросе Горелкин просил министра сообщить о судьбе законопроекта о запрете высаживать безбилетников (прежде всего, детей), оставляя их, по сути, в опасной для жизни ситуации.

Депутат привел в качестве примеров целый ряд резонансных историй, в том числе, когда действия водителей или кондукторов приводили к трагическим последствиям.

Дитрих сообщил, что в документе, внесенном в правительство, предлагается запретить высаживать из общественного транспорта отказавшихся от уплаты административного штрафа и оплаты стоимости проезда безбилетников, в том числе не достигших 16-летнего возраста, если это поставит человека "в опасное для жизни или здоровья состояние".

Кроме того, отметил глава Минтранса, сейчас ведомство по предложениям детского омбудсмена Анны Кузнецовой прорабатывает вопрос о внесении изменений в соответствующий проект федерального закона.

Цель – в ведении полного запрета на принудительную высадку из транспорта безбилетников, не достигших 16-летия. Однако, отметил министр, это не освобождает родителей или иных законных представителей от оплаты проезда ребенка и административного штрафа.