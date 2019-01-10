Голландец Де Йонг продолжит карьеру в составе "Барселоны"

Полузащитник футбольной сборной Голландии и клуба "Аякс" Френки де Йонг определился со своим будущим. На 21-летнего хавбека претендовали английский "Манчестер Сити", французский "Пари Сен-Жермен" и немецкая "Бавария", но он выбрал "Барселону".

Стоит заметить, что отец де Йонга ранее говорил журналистам, что для его сына вариант перехода в каталонский клуб наиболее предпочтителен. И вот испанская Mundo Deportivo сообщает, что агенты голландца и представители "Барсы" нашли общий язык по возможному контракту.

Предположительно, стороны достигли договоренности по соглашению на пять лет. В действующем контракте игрока с "Аяксом" фигурировала сумма отступных в 75 млн евро и ранее готовность выплатить ее выразил "ПСЖ", а "Бавария" даже превзошла финансовое предложение чемпиона Франции. Но "Барселона", видимо, предложила футболисту не только деньги.