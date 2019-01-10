Вода в Тушинский тоннель хлещет из пятиметрового провала у шлюза № 8

Оперативные службы ликвидируют последствия разлива воды с сооружений канала имени Москвы, передает "Интерфакс".

Как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, лично возглавивший оперативный штаб, этот штаб поручил создать мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам Бирюкова, в районе Тушинского тоннеля работают все городские службы.

Как сообщалось, в Москве затоплен водой Волоколамский транспортный тоннель, движение в область серьезно ограничено и перекрыто сотрудниками ГИБДД. Грунтовые воды льются на проезжую часть с торца тоннеля.

По информации Центра организации дорожного движения, в настоящее время движение транспорта по Тушинскому тоннелю в сторону области полностью перекрыто.

По словам представителя экстренных служб столицы, площадь провала грунта составляет 50 квадратных метров, уровень воды в тоннеле достиг 20 сантиметров, передает РИА Новости.