Умерла пациентка, у которой хирург перепутал грыжу с аппендицитом

В отношении двух врачей районной больницы в Минводах после смерти пациентки возбуждено уголовное дело.

Как сообщили ГТРК "Ставрополье" в управлении СК РФ по Ставропольскому краю, в августе прошлого года в больницу обратилась женщина с жалобами на боли внизу живота.

Хирург поставил ей диагноз "пупочная грыжа" и прооперировал. Однако на следующий день состояние больной ухудшилось. Тогда ей назначили другого врача-хирурга, но он 10 дней не мог поставить больной правильный диагноз.

Затем выяснилось, что у женщины гангренозно-перфоративный аппендицит, и ее прооперировали еще раз.

Однако было уже поздно: у пациентки произошло заражение крови, наступил инфекционно-токсический шок, и она скончалась.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Следователи проводят судебные экспертизы и изучают медицинские документы.