ЦСКА продлил контракт с Эрнандесом

Московский ЦСКА объявил о продлении контракта с уругвайским нападающим Абелем Эрнандесом. Футболист продолжит выступления за столичных армейцев и присоединится к своим партнерам на первом предсезонном сборе в испанском Кампоаморе.

Руководство "красно-синих" приняло решение предложить Эрнандесу выступать за армейский клуб, в результате чего стороны пришли к обоюдному согласию, сообщает официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что Эрнандес имеет с армейцами трехлетний контракт, однако по одному из условий клуб имеет право расторгнуть его в случае получения игроком травмы. Напомним, что в текущем сезоне российской премьер-лиги Эрнандес сыграл в девяти матчах, став автором двух голов.