Уровень воды в Тушинском тоннеле превысил 20 см. Остановить поток не удается

Следующим из области в Москву по Тушинскому тоннелю автомобилистам приходится преодолевать "водную преграду", образовавшуюся из-за провала грунта на насыпи канала имени Москвы на Волоколамском шоссе. Уровень воды в путепроводе уже превысил 20 сантиметров. Очевидцы сняли на видео заливающий проезжую часть водопад.

Причиной ЧП стал подмыв грунта на склоне в шлюзе №8, площадь провала составила около 50 квадратных метров. Движение транспорта в сторону области закрыто, водителям рекомендуют объезжать подтопленный Тушинский тоннель по Ленинградскому шоссе.

"А в сторону центра чудесный ледяной водопад, вот прям как в прошлом году", — отметила одна из владельцев авто.

Уровень воды в тоннеле уже превышает 20 сантиметров, на кадрах видно, что машины двигаются очень медленно на опасном участке. В районе Сокола сотрудники ДПС перекрыли съезд на Волоколамское шоссе в сторону области.

Между тем, источник ТАСС в экстренных службах города сообщает, что пока остановить "селевой" поток, хлещущий в тоннель, не удается.