Парижские таксисты пытаются заблокировать окружную

В Париже около сотни таксистов пытаются заблокировать окружную дорогу. Водители, зарегистрированные в сервисе VTC, это аналог Uber, стараются занять все полосы трассы и двигаться с минимальной скоростью. Однако участники акции все же оставили свободной одну из полос для проезда специального транспорта, передает ТАСС.

Со скоростью улитки (операцию местные СМИ называют escargot) таксисты планируют проехать с северо-запада до северо-востока французской столицы. Цель акции – добиться ввода минимального значения тарифа и частичного освобождения от налога на потребление энергоносителей, что влияет на цену топлива.

Между тем, "желтые жилеты", которые протестуют во Франции с ноября, призвали граждан страны снимать наличные со счетов. По их задумке банки должны остаться без ликвидных средств и разориться.