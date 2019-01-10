"Уфа" может арендовать Зинченко у "Манчестер Сити"

Футбольная "Уфа" может пополниться украинским полузащитником "Манчестер Сити" Александром Зинченко. Футболист вернется в российскую премьер-лигу на условиях арендного соглашения.

Сделка между клубами может состояться уже в текущее трансферное окно, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на журналиста Sky Sports Italia Франческо Пьетреллу. Однако сроки аренды хавбека не известны.

Напомним, что накануне Зинченко забил свой первый гол за "горожан". В полуфинальном матче Кубка английской лиги против "Бертон Альбион" украинец вышел в стартовом составе и забли на 44 минуте. Встреча завершилась разгромной победой "Сити" 9:0.

За "Уфу" полузащитник выступал с 2015 по 2016 год.