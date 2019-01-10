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10 января 201913:42

Лукашенко: вопрос объединения с Россией не стоит на повестке

Global Look Press

На повестке дня нет вопроса об объединении Белоруссии и России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, назвав этот вопрос "притянутым за уши", передает "Интерфакс".

В ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Белоруссии в 2019 году Лукашенко напомнил, что идет много разговоров об объединении двух государств. "Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши", — сказал белорусский лидер, подчеркнув, что речи об объединении двух государств быть не может.

Лукашенко напомнил, что в свое время Белоруссией и Россией был подписан договор о создании Союзного государства. Он подчеркнул, что союз Белоруссии и России может развиваться только на равноправной основе.

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