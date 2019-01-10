Турфирмам запретили организовывать паломничества

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает турфирмам организовывать паломнические поездки. Право на это закрепляется за религиозными организациями, передает ТАСС.

Депутаты таким образом хотят защитить паломников от недобросовестных организаторов поездок и подчеркивают, что не стоит путать паломничество с туризмом.

Закон определяет паломническую деятельность и правовой статус паломник – это лицо, которое совершает поездку на период от суток до полугода с целью посещения мест религиозного почитания или участия в религиозных обрядах. Паломничество не должно содержать в себе элементы отдыха и развлечений.

Закон будут дорабатывать. Так, из документа могут исключить временные ограничения периода совершения паломничества. Кроме того, религиозным организациям могут разрешить привлекать в организации поездок юрлиц и индивидуальных предпринимателей.