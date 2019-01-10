Бирюков: движение по Волоколамскому шоссе возобновится 11 января

Движение по Волоколамскому шоссе восстановят к пятнице, 11 января. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"К завтрашнему дню, полагаю, что движение мы восстановим. А сейчас организованы объезды этого маршрута, подъезды к жилому сектору", — сказал он.

В четверг днем размыло грунт на склоне в шлюзе №8. Трещина уже расширилась до 75 метров. Вода, которая выливается со скоростью 50 литров в секунду, затопила дорогу. Ее уровень в тоннеле уже превышает 20 сантиметров.

Движение по Волоколамке перекрыто. Водителям рекомендовано объезжать по Ленинградскому шоссе, сообщает РИА Новости. Создан оперативный штаб.