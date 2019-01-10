Волейбол. Россияне узнали соперников по отбору к Олимпиаде-2020

Международная федерация волейбола провела жеребьевку отборочных турниров к летним Олимпийским играм 2020 года, которые пройдут в столице Японии. Мужская и женская сборные России узнали своих соперников по отбору, а места проведения состязаний будут объявлены позднее.

Мужская национальная команда сыграет в отборочной группе "F" с соперниками из Ирана, Кубы и Мексики. Наша женская сборная также получила в соперники мексиканок в группе "E", также в этом квартете будут состязаться волейболистки Южной Кореи и Канады. Игры пройдут в августе 2019 года.

Стоит отметить, что в мужском турнире сошлись друг с другом сильные команды США и Голландии (группа "В"), Италии и Сербии (группа "С"), Франции и Польши (группа "D"). В женском отборе будут соперничать друг с другом сборные Бразилии, Азербайджана и Доминиканской Республики (группа "D"), Италии, Голландии и Бельгии (группа "F").

Команды, занявшие первые места в группах, получат путевки в Токио-2020 напрямую, остальные участники будут использовать возможность отбора на Олимпиаду в январе 2020 года через континентальные отборочные турниры.