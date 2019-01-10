Сотрудники "Почты России" на Сахалине заставили посылки летать

Сотрудники "Почты России" в который раз продемонстрировали способность "окрылять" посылки. На сей раз летающие отправления были замечены в Южно-Сахалинске, а помогали им взмывать в воздух водитель фургона и грузчик.

Снятый местной жительницей на видео инцидент произошел утром 9 января у входа в почтовое отделение, расположенное в доме 105а по Украинской улице.

"Нормально почта работает. Посылочки кидает. Давай еще! И еще!" — прокомментировала увиденное автор записи.

Впрочем, ее замечания не были услышаны — сотрудники продолжали слаженно трудиться, выкидывая отправления из машины на бетонный порог отделения.

"Там всегда так разгружают, нет чтобы в мешки и мелкие посылки складывать!" — посетовал один из местных жителей.

Представители "Почты России" уже начали внутренне расследование, по итогам которого виновные будут оштрафованы.