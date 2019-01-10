Кормье превзошел Нурмагомедова в споре за звание бойца года UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) определил лучшего бойца 2018 года. Им стал чемпион UFC в тяжелой весовой категории Даниэль Кормье. Американец в минувшем году успел выиграть титул чемпиона мира, а позже его защитить.

После своих выступлений Кормье стал вторым после Конора Макгрегора бойцом в истории чемпионата, который завладел чемпионскими поясами в двух весовых категориях, сообщает "Спорт-экспресс". Он чемпион полутяжелого и тяжелого веса. Впрочем, позже он по собственному желанию отказался от пояса полутяжелой категории.

Отметим, что в 2018 году Кормье провел 3 боя, одержав победы в каждом из них. Своим достижением он превзошел защиту титула в легком весе российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.