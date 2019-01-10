Ученые нашли связь между размером живота и мозга

Команда европейских ученых установила связь между ожирением и размером головного мозга. В эксперименте приняли участие более 9,6 тысячи добровольцев старше 55 лет, 19 процентов из них страдали от лишнего веса, сообщает Eurek Alert.

Сначала исследователи измерили у испытуемых общий процент жира в теле, а также соотношение бедер и талии. Также участники эксперимента указали в анкете свое отношение к курению, частоту занятий спортом, уровень артериального давления и возраст.

Далее ученые с помощью МРТ определили в мозге каждого из добровольцев объем белого и серого вещества. Оказалось, что у людей, чей индекс массы тела превышал норму, объем мозга был меньше, чем у их более спортивных коллег по эксперименту.

"Те, у кого был пивной живот, не могли похвастаться таким количеством серого вещества, как их ровесники", — отметили исследователи.

Серое вещество участвует в процессах мышечного контроля, самоконтроля и восприятия. Оно находится в коре мозжечка, больших полушарий и глубинных структурах мозга. Белое вещество, которое обычно противопоставляют серому, состоит, в основном, из пучка аксонов.