Томос вернулся из Константинополя в Киев

Синод Константинопольского патриархата подписал томос об автокефалии украинской православной церкви и вернул документ обратно в Киев. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время посещения собора в городе Ровно, пишет агентство ТАСС.

Журналисты уточняют: когда томос внесли в храм, глава государства объявил, что этого события "ждали поколения украинцев". Хранится документ будет в церковном архиве Святой Софии.

В начале октября Константинопольский патриарх объявил, что начинается процесс предоставления автокефалии украинской церкви. После этого Российская православная церковь решила прекратить евхаристическое общение с Константинополем.