Четвертьфиналы Кубка России перенесены с февраля на весну

Три из четырех матчей стадии 1/4 финала футбольного Кубка России будут перенесены с конца февраля на более поздний срок. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Сергей Прядкин.

Согласно ранее утвержденному календарю матч "Рубин" — "Локомотив" должен был пройти 23 февраля, а встречи "Урал" — "Спартак" и "Арсенал" — "Оренбург" – 24 февраля. Однако РФС решил провести игры весной. Встреча "Ростов" — "Краснодар" состоится в ранее намеченный срок – 23 февраля, что связано с участием краснодарских "быков" в турнире Лиги Европы.

"Я, как исполняющий обязанности президента РФС, дал поручения [главе департамента профессионального футбола] Сергею Куликову о переносе трех игр Кубка на более поздний срок, — цитирует Прядкина "Спорт-экспресс". – Есть договоренность с УЕФА о том, что игры можем провести в дни встреч еврокубков".