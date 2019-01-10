"Ледниковый период" начался: жители Подмосковья жалуются на гигантские сосульки
Более 50 тысяч домов в Подмосковье проверят на наличие опасных сосулек и наледи. Сотрудники жилищной инспекции отправятся по проблемным адресам, откуда приходят жалобы на бездействие коммунальщиков. Жители сообщают о ледяных наростах на крышах, бороться с которыми приходится своими силами.
Тех, кого не разбудил будильник, наверняка заставит проснуться грохот падающего льда. Жители верхних этажей в Ивантеевке традиционно встречают зимнее утро на балконах с палками в руках. Да, это опасно, признают жители, но еще опасней, если это падение будет внезапным и неконтролируемым.
"Больше всего тревоги, конечно, за детей — они не понимают, что это опасно. Они там играют, бегают", — говорит Людмила Агейчева.
Помощи из ЖЭКа жители дома на окраине ждут с декабря прошлого года. Но ни звонками, ни коллективными обращениями сердца коммунальщиков растопить не удалось.
- Я уже привыкла сбивать их. В день по два раза — утром и вечером.
Глыбу льда размером в два этажа, нависающую над балконом Натальи Щукиной, сосулькой язык не поворачивается назвать. Исполинских размеров сталактит удивляет всю округу, но только не тех, в чьи обязанности входит следить за чистотой кровли. Кстати, бригада рабочих появляется на крыше соседнего дома практически одновременно с включением камеры. Оказалось, съемочной группе посчастливилось запечатлеть первую в этом сезоне уборку крыш.
"В соответствии с нормативами, сосулька должна быть сразу оперативно огорожена и в течении суток удалена", — объясняет Вадим Соколов, руководитель Главного управления Государственной жилищной инспекции Московской области.
Ивантеевские коммунальщики предпочитают не размениваться на отдельные сосульки. Работают масштабно и громко.
"Сбивают обычным дедовским способом какой-то палкой с пикой. Видимо, они проткнули крышу в нашем месте", — рассказывает Наталья Щукина.
Именно после того, как крышу простучали борцы с ледяными наростами, и появилась эта новая ивантеевская достопримечательность, уверяют жители. Это могло бы показаться фантазией, но вот и в Мытищах заметили, что огромные сосульки появляются именно в проблемных местах.
"Делали капитальный ремонт кровли, и после этого начала оттуда лить вода. То есть в любой мороз оттуда льется вода. В прошлом году у нас на балконе вода стояла по щиколотку", — возмущается Марина Антипина.
Над балконами с общей крыши по-прежнему свисает многотонная наледь, несмотря на то, что рабочие сюда уже приходили. Сбивать сосульки с пристроек на первом этаже они, видимо, посчитали ненужной роскошью.
В областной жилищной инспекции призывают всех недовольных решать подобные проблемы в соцсетях: присылать фото и видео с хештегом "жилинспектор".
"Необходимо там зарегистрироваться и направить фотографию, дать адрес. Мы в течении суток заставим управляющую организацию принять меры по удалению сосульки", — обещает Вадим Соколов, руководитель Главного управления Государственной жилищной инспекции Московской области.
Акция "Ледниковый период" проходит пятый год. Но пока несмотря на возросшую активность жителей и усилия инспекторов, зима в Подмосковье — это не только красиво, но и опасно.
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