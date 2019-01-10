Затопление тоннеля в Тушине: при расширении Волоколамки в 2003 году могли быть нарушения

В числе причин затопления тоннеля в Тушине могут быть возможные нарушения при расширении Волоколамского шоссе и строительстве тоннеля в 2003 году, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, на данный момент говорить о причинах аварии рано, однако версии могут быть разные.

"В том числе и то, что в 2003 году здесь было расширение Волоколамского шоссе, строительство тоннеля. Возможно, где-то были какие-то допущены отклонения, все может быть, поэтому специалисты будут изучать", — пояснил ТАСС Бирюков.



Тоннель, по которому проходит Волоколамское шоссе, затопило сегодня около 10 часов утра после провала грунта у шлюза №8. Трещина уже расширилась до 75 метров. Из Канала имени Москвы вытекает смесь грунта и воды. На месте прорыва организован оперативный штаб, оперативные службы работают над ликвидацией ЧП.

По словам Бирюкова, в районе происшествия собрано уже около 300 тысяч кубометров воды, ее откачивают по специальной схеме. Специалисты Канала им. Москвы занимаются сбросом воды.

В связи с аварией движение по Волоколамскому шоссе перекрыто, выезд из Тушинского тоннеля в сторону центра ограничен до трех полос.

"В течение часа будет организовано движение по временной схеме в районе Тушинского тоннеля. В область по Волоколамскому шоссе движение будет организовано по встречной полосе от эстакады в районе ул. Академика Курчатова до стадиона "Спартак", — сообщает Центр организации дорожного движения на своей страничке в Twitter.

Полностью восстановить движение планируется к 11 января.