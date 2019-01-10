Дороги, мосты, тоннели и переходы: столицу ждет масштабное строительство

Реконструкция площади Киевского вокзала, строительство новой набережной на ЗИЛе, создание прогулочных зон вдоль Яузы и Москвы-реки и благоустройство улиц за пределами Садового кольца — о таких планах на 2019 год объявили московские власти. Впереди и большая дорожная стройка.

127 километров дорог, 55 мостов, эстакад и тоннелей, 19 пешеходных переходов — темпы дорожного строительства в Москве за последний год вышли на рекордный уровень.

"В дорожном строительстве создан огромный задел. В проектировании и реальной стройке находятся десятки крупных и небольших объектов. В ближайшие годы дороги Москвы станут удобнее и безопаснее для автомобилистов и пешеходов", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



В этом году основные силы бросят на Северо-Западную хорду. Магистраль почти полностью достроена, осталось возвести балочный мост через Канал имени Москвы. На южной рокаде планируют открыть участок от Балаклавского до Пролетарского проспекта. Наконец, на Северо-Восточной хорде откроют движение по относительно небольшому, но важному участку от Открытого шоссе до Лосиноостровской улицы.

"Появление этих связующих элементов между районами сильно сократит переезд из одного района в другой. Например, если вам надо переместиться с севера на запад города по Северо-Западной хорде, то, когда ее запустят, можно будет проехать за несколько минут те участки, на преодоление которых раньше мог уходить час", — объясняет автоэксперт Игорь Моржаретто.

В Нагатинской пойме построят уникальный пешеходный переход с лифтами и траволаторами через проспект Андропова. Он свяжет детский парк "Остров мечты" со станцией метро "Технопарк".

Масштабные работы развернули и на Дорожной улице в районе Чертаново. Сейчас это узкая, неудобная дорога, разорванная на части промышленными зонами.

"Было всего две полосы всего, а будет четыре полосы", — говорит Дмитрий Калинин, начальник участка компании-подрядчика.

Ключевым сооружением на этом участке станет новый путепровод через Курское направление железной дороги. Дублер появится и у Дмитровского шоссе. Удобный въезд в город получат жители новых кварталов района Северный.

Еще один важнейший объект, который появится на юге Москвы, это многоуровневая транспортная развязка на участке от МКАД до Коммунарки. По сути это будет дублер Калужского шоссе, дополнительный въезд в поселок, который примет на себя значительную часть транспортного потока и разгрузит основную трассу.

Параллельно продолжаются строительные работы на трассе Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Под Калужским шоссе строят совмещенный автомобильный и метротоннель — это уникальное для Москвы сооружение. По нему одновременно смогут проезжать как обычные машины, так и поезда Сокольнической ветки метро. По словам экспертов, ввод в строй этих новых объектов даст огромный экономический эффект для всего города.