Жозе Моуринью получил от "МанЮнайтед" 17 млн евро отступных

В первые дни нового календарного года окончательно завершили свои отношения клуб английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" и португальский специалист Жозе Моуринью. По условиям досрочно расторгнутого контракта "красные дьяволы" выплатили экс-тренеру 17 млн евро.

"Соглашение Жозе с "Манчестер Юнайтед" успешно закрыто, — цитирует британская Daily Mail источник из окружения португальского тренера. – Все уладили. Жозе уже сейчас может взяться за [новую] работу, но он не торопится. Скорее всего, он подождет с новыми предложениями до конца сезона".

Согласно разным данным "Манчестер Юнайтед" выплатил бывшему главному тренеру компенсацию в размере от 14 до 15,5 млн фунтов стерлингов или от 15,5 до 17 млн евро. Как уже сообщали Вести.Ru, Моуринью был уволен 18 декабря после 2,5 лет в "МЮ". Его место занял датчанин Оле-Гуннар Сульшер.