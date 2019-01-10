"Адмирал" обыграл "Амур" в дальневосточном дерби КХЛ

Матчем во Владивостоке между местным "Адмиралом" и хабаровским "Амуром" стартовал очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Интрига в главном дерби Дальнего Востока сохранялась до середины третьего периода, но хозяева выиграли со счетом 3:1.

"Моряки" открыли счет на 2-й минуте – это сделал Стрельцов. Ответной шайбы пришлось ждать почти полчаса и ее забросил хабаровский "тигр" Горшков. Однако еще через 6 минут Коннов снова вывел "Адмирал" вперед, а в третьем периоде Глазачев установил окончательный счет.