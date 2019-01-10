У Шэрон Стоун роман с нобелевским лауреатом

У 60-летней голливудской актрисы Шэрон Стоун, судя по всему, появился новый возлюбленный. Звезду все чаще видят в компании 50-летнего защитника природы и журналиста Энцо Курсио, кандидата на Нобелевскую Премию Мира 2018 года от Италии, сообщает Daily Mail.

Бульварные журналисты публикуют фотографии, на которых Стоун и Курсио гуляют под руку по Нью-Йорку, посещают церковь в Риме, присутствуют вместе на вручении премии Красного креста и целуются.

Сотрудники таблоида сделали вывод, что актриса рассталась со своим предыдущим возлюбленным, 41-летним итальянским бизнесменом Анджелло Боффом, вместе с которым она меньше года назад отмечала 60-летие.