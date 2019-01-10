Дрон-камиказде убил шестерых военных в Йемене

Беспилотник-самоубийца, принадлежащий повстанцам-хуситам, атаковал военную базу Аль-Анад в Йемене. Дрон взорвался прямо над головами военнослужащих, которые участвовали в параде, посвященном началу нового учебного года у курсантов.



Известно о 6 погибших. Число раненых: от 14 до 20 человек. По данным СМИ, среди пострадавших начальник генштаба вооруженных сил страны Абдалла ан-Нахи и губернатор провинции Лахдж Ахмед Абдалла ат-Турку, сообщает агентство France Pressе.



Военная база Аль-Анад находится недалеко от порта Аден. Туда перенесли правительство после захвата хуситами столицы, города Сана.