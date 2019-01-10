Рядом с затопленным тоннелем проходит фиолетовая ветка метро. Она пока не пострадала

Произошедшая авария на канале имени Москвы в районе Тушинского тоннеля не сказалась на работе Московского метрополитена.

Как передает "Интерфакс", об этом заявили в пресс-службе столичной подземки, отметив, что Таганско-Краснопресненская линия работает в штатном режиме.

Участок фиолетовой ветки проходит вблизи Тушинского тоннеля между станциями "Щукинская" и "Спартак".

Около 11 утра 10 января из-за прорыва воды из шлюза № 8 Канала имени Москвы в Тушинском тоннеле прошло проседание грунта, превратившееся в провал. Трещина уже расширилась до 75 метров и из нее ежесекундно вытекает около 50 литров воды.

На месте ЧП организован оперативный штаб, оперативные службы Москвы работают над ликвидацией прорыва.

Движение транспорта в сторону области закрыто, водителям рекомендуют объезжать подтопленный Тушинский тоннель по Ленинградскому шоссе.