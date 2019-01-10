МС-21 вне опасности. В России есть замена американским и японским комплектующим

Магистральный самолет двадцать первого века МС-21 будет построен и без зарубежных композитных комплектующих. В России уже есть отечественные материалы. Их разрабатывают с 2014 года.

Сейчас это углеволокно проходит испытания и готовится к запуску в серию, пишет агентство ТАСС со ссылкой на главу Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря. Кроме того, компания "Аэрокомпозит" начала процедуру обжалования санкций.

Между тем в аппарате вице-премьера Юрия Борисова заявили, что правительство взяло на контроль ситуацию с МС-21. Никакой опасности для перспективного российского самолета нет.



Ранее газета "Коммерсант" написала, что Соединенные Штаты ввели санкции против компании "Аэрокомпозит" и запретили поставлять ей американские и японские комплектующие, которые нужны для производства композитного крыла самолета МС-21.

Собственный источник издания предположил, что выйти из ситуации можно несколькими способами. Например, покупать композиты у Китая, но они и весят больше, и толще аналогов. Кроме того, все углеволоконные детали можно заменить на металлические. Но это радикальное решение. Оно может поставить крест на конкурентоспособности МС-21.