Надбавка к пенсии выросла на 400 рублей

Надбавка к пенсии, которую выплачивают после 80 лет, с этого года составит 5334 рубля, сообщает RT со ссылкой на Пенсионный фонд РФ. Размер надбавки по сравнению с прошлым годом вырос на 400 рублей.

Изменения не касаются тех, кто получает социальные пенсии, выплаты по потере кормильца и пенсию по инвалидности I группы.

Кроме того, для трудоспособных неработающих граждан, которые ухаживают за пенсионерами, предусмотрена ежемесячная надбавка в 1,2 тысячи рублей – сумма начисляется пенсионеру независимо от его возраста и идет на расчеты с ухаживающим.