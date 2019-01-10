Крупный "жировой монстр" заблокировал канализацию английского города

"Жирового монстра", превышающего своими размерами Пизанскую башню, обнаружили в канализации города Сидмут на юго-западе Великобритании, сообщает Evening Standart. Находка была сделана еще в середине декабря, запись с 64-метровым жирбергом (fatberg) появилась только в январе.

Плотный комок образовался из отходов, которые нельзя спускать в канализацию: застывшего жира, влажных салфеток и масла. На устранение гигантского засора — самого большого среди когда-либо обнаруживаемых на территории графств Девон и Корнуолл — уйдет никак не меньше восьми недель, сумма затрат тоже пока не называется.

Стоит отметить, что обнаруженный жирберг почти в четыре раза уступает в габаритах ликвидированному в 2017 году в Лондоне — длина столичного монстра составляла 250 метров. Его фрагменты позже даже выставлялись в Музее Лондона.