"60 минут": Курилы — это наши острова

Население Курильских островов – это россияне, поэтому вопрос о передаче нашей земли Японии просто не стоит. Об этом заявил в программе "60 минут" исполняющий обязанности главы Курильского района Вадим Рокотов. "Мы очень хорошо относимся к японцам, приглашаем их в гости, но это наши острова", — подчеркнул он.

По его словам, к провокационным заявлениям Синдзо Абэ о якобы передаче Японии двух островов на Курилах местные жители относятся с юмором: "Мало ли кто чего скажет. Местное население — это часть Российской Федерации, у нас живут люди из разных районов нашей Родины. Государство в последнее время много вкладывает в Курильские острова. У нас давно уже везде асфальт, 3D-кинотеатры, идет запуск подводного оптико-волоконного кабеля. Скоро у нас будет Интернет и телевидение, как на материке".