МИД РФ предупредил о возможном повторении цунами в Индонезии

Удар цунами в районе Индонезии может вновь повториться, предупреждает ситуационно-кризисный центр МИД России. Больше всего такой опасности подвержены западное побережье провинции Бантен на острове Ява и побережье провинции Лампунг на острове Суматра. В связи с подобными прогнозами местные власти рекомендуют жителям находиться на расстоянии не менее 500 метров от вод Зондского пролива.

22 декабря 2018 года на берега островов Ява и Суматра в районе Зондского пролива обрушилось разрушительное цунами, причиной которого стало частичное обрушение подводной части вулкана Анак-Кракатау. Предсказать удар стихии не удалось. В результате погибли 429 человек, пострадали более 1,4 тысячи жителей, сообщает "Интерфакс".