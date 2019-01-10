В Госдуму внесен законопроект о запрете передачи Курил

В Госдуму внесен законопроект, который запрещает передачу Курильских островов, передает ТАСС.

В законе говорится, что Курильские острова принадлежат России по итогам Второй мировой войны на основании ряда документов, среди которых Каирская декларация 1943 года, Потсдамская декларация 1945 года, а также договор с Японией, подписанный 8 сентября 1951-го в Сан-Франциско.

"Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению", — также подчеркивается в документе.

Инициативу внесли на рассмотрение депутатов после того, как японский парламент принял поправки в законодательство, согласно которым четыре острова принадлежат Японии, и перед страной стоит задача приложить максимум усилий, чтобы их вернуть.

Москва и Токио уже несколько десятилетий пытаются выработать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Камнем преткновения стала южная часть Курил.