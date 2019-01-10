Жители дома в Хамовниках задыхаются из-за прорыва канализации в подвале
Жители одного из домов московского района Хамовники требуют срочно ликвидировать последствия коммунальной аварии. Засор канализационной трубы в их подъезде произошел еще перед новым годом, устранили его лишь через неделю, но проблема при этом до сих пор не решена — до сих пор стоит вода.
Новогодние праздники жителям дома в Хамовниках запомнятся неожиданным ароматом. В конце декабря засорилась канализационная труба, в итоге все нечистоты оказались в подвале.
"Там сейчас до сих пор стоит вода, все преет, все пахнет, все идет в подъезд. Праздники у нас получились абсолютно свинские", — жалуется Юлия Яралова.
Устранили засор в канализации только через неделю 4 января. Но "благоухающая" вода в подвале осталась. Уровень ее достиг нескольких сантиметров. Совсем непраздничные запахи распространились по всему подъезду.
- Я инвалид, у меня тяжелое легочно-сердечное заболевание. Я сегодня утром упала в обморок, потому что я не могу дышать в собственной квартире. И такая обстановка происходит, к сожалению, уже две недели!
"Управляющая компания по этому поводу ничего не говорит, отмалчивается. Когда мы спрашиваем о том, будет ли это все убираться, нам говорят, нет, убираться это все не будет, у них нет таких возможностей, ждите, пока оно само высохнет — пусть оно даже месяцами стоит", — рассказывает Дмитрий Насыров.
Съемочная группа связалась с управляющей компанией "Бамос Трейд", которая обслуживает жилые дома в Хамовниках. На место приехал заместитель генерального директора и заявил, что откачать воду не могли, так как подвал для этого якобы не приспособлен, да и насосов подходящих нет.
- Теперь ждем, пока просохнет подвал, потому что здесь не предусмотрено, куда устанавливать дренажный насос. Вода сейчас высохнет, мы подвал очистим, сделаем дезинсекцию.
- А сколько людям ждать, когда вся эта вода уйдет? Это же все разлагается, пахнет.
- Еще день, два. Я сегодня поставлю людей для того, чтобы они почистили подвал. Соответственно, через два дня здесь будет хорошо, — обещает Владислав Голоборда, заместитель генерального директора компании "Бамос Трейд".
К старому новому году для жителей дома в Языковском переулке это будет лучший подарок — они смогут вздохнуть спокойно.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Москве затопило Тушинский тоннель
- ФСБ перекрыла крупный героиновый канал из Средней Азии
- Шатдаун в США продолжается: Трамп не договорился с демократами
- Подрядчик космодрома Восточный арестован после попытки улететь во Вьетнам
- Крупный пожар на заводе под Оренбургом полностью потушен
Самое читаемое
-
Известные актеры заступились за проститутку, убившую клиента
- Скончался больной мальчик, о помощи которому попросили президента
- В Тихом океане дрейфует судно с тысячами горящих машин. Видео
- В Таллине усыпили белого медведя, подаренного Московским зоопарком
- Олимпийская чемпионка обвинила тренера в систематических изнасилованиях
Вести.Экономика
-
Инфляция в Китае в 2018 году оказалась ниже прогноза
- В ФРС начались споры по поводу дальнейшего повышения процентных ставок
- МИД: Россия подпишет мирный договор с Японией только при признании суверенитета РФ над Курильскими островами
- Кто выиграл в газовой войне Средиземноморья?
- ЕК: переговоры России, ЕС и Украины по транзиту газа пройдут 21 января в Брюсселе
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
Ford представил новый Explorer (мы знаем, когда он будет в России!)
- Бензин в России снова начал дорожать
- Новый НДС уже заставил цены на автомобили вырасти
- Обновленный Lada Largus: первые подробности
- Новый Mercedes-Benz CLA стал крупнее и "умнее"
Недвижимость
-
Картошка, рыба и жертва взрыва: елки, которые нас удивили
- Отказ от долевого строительства: будет с новостройками в 2019-м
- На неубранный снег и реагенты можно жаловаться
- Как новые станции метро изменили жизнь москвичей
- Хакеры научились взламывать ванны
- Курильщиков обязали компенсировать вред соседям
Вести.Медицина
-
5 неожиданных вещей, которые могут вызвать рак
- Как восстановить кожу и волосы после новогодних праздников
- Мясо, сыр и заварной крем: сколько можно хранить еду после праздников
- Да или нет: нужно ли мыть курицу перед приготовлением
- Темно, холодно и нечего делать: почему зимние каникулы считаются «сезоном размножения»
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Неизвестные детали спасения в Магнитогорске
- Как Эйнштейн превратился в Франкенштейна
- Минус 50 - это весело
Вести-Москва
-
Тушинский тоннель затоплен: движение восстановят к 11 января
- "Ледниковый период" начался: жители Подмосковья жалуются на гигантские сосульки
- Дороги, мосты, тоннели и переходы: столицу ждет масштабное строительство
- Мошенники заработали на фиктивных страховых случаях миллион рублей
- Жители дома в Хамовниках задыхаются из-за прорыва канализации в подвале
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
"Ты - киберкOMENтатор": стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Упражнения, которые помогут снизить давление не хуже лекарств
- Самые громкие открытия и прорывы российских учёных 2018 года
- Новый бумажный датчик определит уровень глюкозы по анализу слюны
- В глазных каплях найдено лекарство от агрессивного рака
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
Названа возможная причина затопления Тушинского тоннеля
- Пропавшую в Элисте 15-летнюю девочку обнаружили в столичном роддоме
- Сотрудники ФСБ задержали наркоторговцев в московском лесу
- Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности за избиение жены
- В МВД прокомментировали похороны криминального авторитета