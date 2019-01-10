Жители дома в Хамовниках задыхаются из-за прорыва канализации в подвале

Жители одного из домов московского района Хамовники требуют срочно ликвидировать последствия коммунальной аварии. Засор канализационной трубы в их подъезде произошел еще перед новым годом, устранили его лишь через неделю, но проблема при этом до сих пор не решена — до сих пор стоит вода.

Новогодние праздники жителям дома в Хамовниках запомнятся неожиданным ароматом. В конце декабря засорилась канализационная труба, в итоге все нечистоты оказались в подвале.

"Там сейчас до сих пор стоит вода, все преет, все пахнет, все идет в подъезд. Праздники у нас получились абсолютно свинские", — жалуется Юлия Яралова.



Устранили засор в канализации только через неделю 4 января. Но "благоухающая" вода в подвале осталась. Уровень ее достиг нескольких сантиметров. Совсем непраздничные запахи распространились по всему подъезду.

- Я инвалид, у меня тяжелое легочно-сердечное заболевание. Я сегодня утром упала в обморок, потому что я не могу дышать в собственной квартире. И такая обстановка происходит, к сожалению, уже две недели!

"Управляющая компания по этому поводу ничего не говорит, отмалчивается. Когда мы спрашиваем о том, будет ли это все убираться, нам говорят, нет, убираться это все не будет, у них нет таких возможностей, ждите, пока оно само высохнет — пусть оно даже месяцами стоит", — рассказывает Дмитрий Насыров.

Съемочная группа связалась с управляющей компанией "Бамос Трейд", которая обслуживает жилые дома в Хамовниках. На место приехал заместитель генерального директора и заявил, что откачать воду не могли, так как подвал для этого якобы не приспособлен, да и насосов подходящих нет.

- Теперь ждем, пока просохнет подвал, потому что здесь не предусмотрено, куда устанавливать дренажный насос. Вода сейчас высохнет, мы подвал очистим, сделаем дезинсекцию.

- А сколько людям ждать, когда вся эта вода уйдет? Это же все разлагается, пахнет.

- Еще день, два. Я сегодня поставлю людей для того, чтобы они почистили подвал. Соответственно, через два дня здесь будет хорошо, — обещает Владислав Голоборда, заместитель генерального директора компании "Бамос Трейд".

К старому новому году для жителей дома в Языковском переулке это будет лучший подарок — они смогут вздохнуть спокойно.